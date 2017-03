Est-ce le résultat de l’enthousiasme provoqué par la victoire de la populaire Scuderia ? Il n’en reste pas moins que de nombreux spectateurs ont envahi les abords de la piste de l’Albert Park hier, alors même que les voitures effectuaient leur tour d’honneur. Aucun blessé n’a heureusement été déploré, mais l’incident a alerté la FIA, qui a décidé de lancer une enquête sur ce sujet.

Très soucieux de la sécurité pour les pilotes comme pour les spectateurs, Charlie Whiting, le directeur de course, rappelle l’illégalité de ce qui s’est passé hier après-midi à Melbourne. Ce qui est certain, c’est que la direction de course n’a pas donné son aval pour ouvrir les portes au virage 15 du circuit.

« Normalement, les spectateurs sont seulement autorisés sur la piste une fois que les voitures de course ont achevé leur tour derrière le dernier pilote dans le peloton. Cette fois, pour une raison ou une autre, les portes ont été ouvertes au virage 15 avant que ce tour soit achevé. Il y avait probablement quelques fans de Ferrari excessivement euphoriques. Heureusement, aucune situation dangereuse ne s’est présentée, mais nous allons enquêter sur ce qui est arrivé. »

Andrew Westacott, le patron de l’Australian Grand Prix Corporation, le promoteur de la course, pense qu’une erreur dans les signaux est à l’origine de cette invasion populaire.

« Je suis inquiet parce que nous avons des processus très, très stricts pour les 21 courses qui se sont magnifiquement déroulées sur le circuit, donc quelque chose est allé de travers. »

Sebastian Vettel, le vainqueur du Grand Prix, a en tout cas pu profiter d’un spectacle inhabituel en F1 : un tour d’honneur effectué au pied des fans et des drapeaux Ferrari. Cette ambiance a dû lui rappeler l’euphorie de Monza et ne fut pas pour lui déplaire…

« C’était dingue, mais dans un sens positif, quand les gens couraient sur la piste, et devenaient fous avec leurs drapeaux Ferrari. C’était incroyable. »

Liberty Media a déjà annoncé vouloir donner un plus large accès aux paddocks pour les fans de la discipline… il semblerait que les responsables du virage 15 aient fait du zèle sur la question !