Comme nous vous le rapportions hier, la tenue du Grand Prix de Chine était menacée ce dimanche à cause des conditions météo et du brouillard de pollution, qui auraient pu empêcher l’hélicoptère médical de se rendre à l’hôpital adéquat, situé à 38 kilomètres du circuit.

La FIA a donc agi entre hier et aujourd’hui pour sécuriser le Grand Prix, qui se tiendra bien demain.

Un hôpital, situé à 5 kilomètres du circuit, a reçu les équipements neurologiques nécessaires et il peut donc ainsi être utilisé en substitution de l’hôpital principal si nécessaire.

De plus une escorte de police est prévue au cas où il faut envoyer une ambulance le plus vite possible vers l’hôpital.