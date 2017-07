Critiqué encore aujourd’hui par Romain Grosjean en conférence de presse, le système du halo, qui sera introduit l’an prochain, est encore loin de faire l’unanimité. Charlie Whiting, le directeur de course, s’est donc défendu devant les journalistes ce jeudi, dans le paddock de Budapest. Il a assuré que le halo serait plus attractif visuellement l’an prochain. Les équipes pourront aussi adapter l’aérodynamique autour du halo pour aider à surmonter les difficultés de pénétration dans l’air que le système posera.

« Toutes les barres de halo que nous avons vues jusqu’à présent n’étaient pas des versions définitives. Je pense que nous devrions simplement attendre et voir ce que les équipes proposeront, parce que bien sûr, elles exploiteront toute la liberté supplémentaire qu’elles auront, même si c’est simplement pour des raisons aérodynamiques. »

« Je suis sûr que le halo sera plus plaisant à regarder. Les équipes ont dû utiliser le halo standard, qui venait d’un fournisseur unique. Nous leur permettrons d’utiliser des carénages qui ne sont pas propres à cette structure, dans la partie supérieure du halo – et il ne faudra pas que le tout dépasse de plus de 20 millimètres la structure principale. »

« Je pense qu’il y aura une restriction sur la largeur de l’ensemble, et nous ferons en sorte aussi que le halo n’empiète pas trop sur le cockpit. Mais 20 millimètres, c’est déjà beaucoup, et les équipes pourront faire ce qu’elles veulent. »

« Nous le faisons principalement pour donner aux équipes la possibilité de surmonter les changements aérodynamiques qu’elles auront. Elles veulent pouvoir rediriger ce flux d’air. »

Charlie Whiting veut donc rassurer les fans : ils seront moins déçus par l’apparence définitive du halo et finiront par s’y habituer.

« Je pense que vous découvrirez que les équipes n’ont pas encore exploité toutes les possibilités qui existent pour rendre le halo un peu plus attractif visuellement. Pour le moment, nous ne voyons que des designs bruts. Quand Williams a roulé avec un halo blanc, de la même couleur que leur voiture, le halo était un peu plus plaisant visuellement. »

« Je pense personnellement que les fans s’y habitueront. Je sais qu’il y a un peu de réactions négatives pour le moment. Je pense que les équipes arriveront avec des designs assez différents, donc je ne pense pas que ce sera aussi mauvais qu’on ne le pense. »

L’arrivée du halo est également une opportunité commerciale pour les écuries, qui pourront utiliser l’espace supplémentaire dégagé pour afficher encore plus de logos – comme l’a confirmé Charlie Whiting.

Le directeur de la sécurité à la FIA, Laurent Mekies, a en outre expliqué pourquoi le bouclier avait été écarté : non pas en raison des retours calamiteux de Sebastian Vettel, mais tout simplement après des tests sécuritaires peu concluants. Contrairement au halo, le bouclier ne peut supporter la charge d’une roue de 20 kilos lancée à 225 km/h.

« Sebastian a été perturbé par une légère distorsion optique dans les lignes droites, devant lui. Nous avons de bonnes pistes pour trouver pourquoi. Nous ne pensons pas que ce soit impossible à résoudre techniquement. »

« Mais le bouclier a été dessiné pour offrir un niveau plus bas de protection que le halo. Donc typiquement, ça ne passerait pas les tests de protection. Et nous aurions aussi réalisé qu’avec ce type de système, il y aurait eu d’autres complications, liées à la visibilité, à la poussière, à la pluie… Peut-être qu’un jour, nous aurons assez de résistance avec le bouclier pour atteindre l’objectif [de protection minimale]. »

« Mais nous avons écarté le bouclier pas tellement en raison d’un seul retour d’expérience [celui de Sebastian Vettel], parce qu’après un seul test en piste, vous devriez vous attendre à des problèmes. Mais c’était plus lié au fait que le niveau de protection n’était pas aussi élevé que voulu. »

Laurent Mekies n’exclut donc de revenir au bouclier – ou à tout autre système – si des évolutions sont possibles. Le halo n’est donc pas définitif…

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons passé du temps sur le bouclier, c’était parce que nous voulions une solution plus intégrée. Comme je l’ai dit, nous avons senti que pour le moment, les désavantages étaient un peu trop élevés en comparaison des avantages du halo. Mais c’est possible que dans le futur, nous faisions des grands progrès et que nous décidions qu’une autre solution apportera une meilleure protection et, je l’espère, une esthétique plus agréable. »