Suite à l’annonce d’une enquête à venir au sujet de la Formule 1, diligentée par le parlement européen et concernant notamment un éventuel conflit d’intérêt lors de la vente de la discipline, la FIA a tenu à clarifier sa position sur plusieurs sujets dans un communiqué qu’elle a transmis ce jeudi matin.

« Suite à l’approbation par le conseil mondial du changement de propriétaire de Delta Topco Ltd (la compagnie qui détient les droits commerciaux de la Formule 1) de CVC Capital Partners à Liberty Media Corporation le 18 janvier 2017, la Fédération Internationale de l’Automobile a eu écho de déclarations et de commentaires, clairement mal renseignés et mal intentionnés » explique ce communiqué.

« A la lumière de ces événements, la FIA tient à clarifier les points suivants : Tout d’abord, l’allocation des primes au championnat est faite selon les accords bilatéraux existants entre chaque équipe et les détenteurs des droits commerciaux et la FIA a eu connaissance de ces accords. Deuxièmement, il n’y a aucun conflit d’intérêt de la part de la FIA au regard de son approbation concernant le changement de contrôle des droits commerciaux qui a été validé par le conseil mondial, et qui a repris exclusivement les termes des contrats pré-existants et dans l’intérêt du championnat ».

« Comme stipulé par les accords passés en 2001 pour 100 ans, la FIA n’aurait pu opérer un refus qu’au cas où le changement de propriétaire aurait altéré la possibilité pour les détenteurs des droits à remplir leurs obligations, et il est évident que la prise de contrôle par Liberty Media ne crée pas un tel risque. La FIA serait ravie de démontrer l’absence du moindre conflit d’intérêt à n’importe quelle autorité compétente qui pourrait le demander ».

« Encore une fois, la FIA est ravie de débuter une nouvelle collaboration avec Liberty Media et le Formula One Group afin de créer une relation constructive qui assurera le succès continu et le développement du championnat du monde de Formule 1 à long terme ».