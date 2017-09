Plusieurs équipes ont récemment exprimé leurs craintes, en public, quant à l’intégration du Halo sur leurs monoplaces de 2018.

Certaines estiment que cette décision a été prise trop tardivement, en juillet, d’autant plus que tous les détails techniques ne sont pas encore connus. Cela ralentit la conception des châssis et donc des monoplaces.

Chez Force India, on n’hésitait pas à dire cette semaine que cela pourrait même faire manquer les essais hivernaux de Barcelone à sa future VJM11.

Charlie Whiting, le directeur de course et délégué technique de la FIA, a tenu à répondre et à relativiser ces craintes.

"Je suis persuadé que toutes les équipes souffrent un peu de cette situation mais je suis aussi certain qu’elles seront toutes prêtes pour les essais," commente Whiting.

"Ces équipes ont de formidables ressources et une tendance à tout savoir faire à temps, malgré tout. Et, à en juger par le nombre de questions que nous recevons au sujet du Halo en ce moment, nous sommes rassurés : cela ne devrait pas constituer un piège dans la conception des nouvelles voitures."

"Nous avons repéré quelques pièges lors des tests avec les caméras à haute vitesse mais ils sont mineurs."

Whiting explique d’ailleurs que les défis à surmonter sont si mineurs que c’est ce qui a poussé la FIA à introduire le Halo sur les nouvelles monoplaces de Formule 2 dès l’an prochain également.

"C’est une décision qui a été prise à la dernière minute. Deux châssis avaient déjà été produits mais nous avons stopper la production afin de faire une 2e moule à temps pour produire assez de coques pour l’année prochaine. On m’a dit que cela allait se faire facilement alors je ne m’inquiète pas pour les équipes de F1."