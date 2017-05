Dernièrement, la FIA a déclaré que les meilleurs moteurs de Formule 1 (Ferrari, Mercedes et Renault) sont au même niveau, et se tiennent dans une limite de 3 dixièmes au tour sur un tracé comme Barcelone.

Ce n’est pas l’avis de Red Bull, comme nous vous le rapportions. Et l’équipe autrichienne a reçu le soutien de l’ancien pilote de F1, Marc Surer, qui pense que la FIA évite surtout de s’attaquer à un problème épineux, en noyant le poisson.

Le Suisse a eu du mal à se retenir de rire, lorsqu’il a entendu l’avis de la FIA concernant les moteurs.

"Pour moi, c’est une déclaration politique, une blague !" affirme-t-il. "Quand Sergio Perez, qui est le pilote d’une équipe cliente de Mercedes, dit que Ferrari et Renault ont rattrapé Mercedes, ce n’est pas logique pour moi."

"Finalement, les équipes motorisées par Mercedes ne s’intéressent aucunement au fait que les autres constructeurs de moteurs ont aussi le droit de motoriser de manière compétitive les autres équipes."

Pour l’ancien pilote, la FIA fait exprès de ne pas aborder le sujet des moteurs, car la tâche s’avèrerait trop compliquée.

"La FIA le sait : si elle s’attaque aux moteurs, alors il en résultera une sacrée pagaille. Ce qu’a dit la FIA, qui est censé être basé sur des statistiques hautement complexes, est risible. Elle se cache derrière toutes ses données parce qu’elle ne veut pas se mêler du développement des moteurs. Elle se cache donc derrière des données que personne ne comprend. Et c’est logique. Disons qu’elle autorise Renault à en faire plus que les autres et qu’ils gagnent à Monaco. Alors les protestations seraient énormes."