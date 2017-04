Comme nous vous le rapportions cette semaine, le siège de la FIA a accueilli hier à Paris une réunion pour entamer des discussions sur la direction à prendre pour les moteurs à l’avenir.

Une première décision a été prise : garder les moteurs actuels, comme prévu, jusqu’à la fin de la saison 2020. L’avenir, c’est donc 2021.

Présidée par le président de la FIA, Jean Todt, la réunion a réuni divers acteurs clés de la Formule 1, y compris les représentants de la FIA, le nouveau détenteur des droits commerciaux (Liberty Media), les fournisseurs actuels de moteurs, ainsi plusieurs constructeurs automobiles et fournisseurs indépendants qui ne sont actuellement pas impliqués en F1 (Audi, Cosworth, Toyota,...).

La réunion a abouti à un large accord pour l’évolution future des unités de puissance de Formule 1, toutes les parties étant apparemment alignées sur les mêmes priorités, selon la FIA :

Un désir de maintenir la F1 comme le summum de la technologie du sport automobile et, en tant que laboratoire pour le développement de technologies pertinentes pour les voitures de route

S’efforcer que les moteurs futurs soient puissants, tout en devenant plus simples et moins coûteux à développer et à produire

Améliorer le son des unités de puissance

Un désir de permettre aux pilotes de conduire à fond tout le temps (sans avoir à économiser du carburant).

Jean Todt estime que la discussion a été positive.

"J’ai été très satisfait du processus entamé et du fait que tant de parties prenantes différentes ont pu s’entendre sur une direction pour le Championnat du Monde ​​de Formule 1, dans un domaine technique aussi important que le moteur," déclare le Français.

"Bien sûr, maintenant, nous devons nous asseoir et travailler avec les détails de ce que seront les unités de puissance de 2021, mais nous avons commencé du bon pied. Je suis impatient de travailler dans le cadre de ce processus pour prendre la meilleure décision pour la Formule 1 dans le futur."

La FIA s’engage à garder les unités de puissance hybrides turbo à six cylindres de 1.6 litre actuelles jusqu’en 2020.

"Ces moteurs ont démontré leur avancée technologique étonnante, produisant entre 900 et 1000 chevaux, tout en économisant 30% sur la consommation de carburant par rapport aux moteurs de la génération précédente, et s’approchant du nombre magique de 50% en efficacité thermique de 50% - un chiffre impensable il y a trois ans encore," note la FIA dans son rapport.