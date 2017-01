La FIA, instance internationale de réglementation du sport automobile, exprime "sa gratitude" à Bernie Ecclestone, CEO sortant du Groupe Formula One, "pour les 40 années consacrées au Championnat du Monde de Formule Un de la FIA et sa contribution en qualité de membre aux travaux de la Commission F1 et du Conseil Mondial du Sport Automobile."

"La FIA a créé la Formule Un lorsqu’elle a établi le premier règlement de la catégorie en 1946."

"La Fédération reste déterminée à réglementer le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA de manière équitable, sûre et dans l’intérêt supérieur de la discipline – comme elle s’est toujours employée à le faire depuis ses débuts voilà soixante-sept ans."

Le Président de la FIA, Jean Todt, a félicité le nouveau propriétaire du Groupe Formula One, Liberty Media Corporation.

"En tant qu’instance de réglementation de la Formule Un, la FIA souhaite la bienvenue dans le Championnat au nouveau CEO, Chase Carey, ainsi qu’à toute son équipe.

L’ensemble de l’organisation FIA se réjouit de collaborer étroitement avec Liberty Media Corporation, dont les compétences sont largement reconnues dans les domaines des médias et du sport, dans l’objectif commun d’améliorer et de développer encore la discipline à l’avenir."