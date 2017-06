Depuis son arrivée à la tête de la F1 en remplacement de Bernie Ecclestone, Chase Carey a pris quelques décisions rapides et claires : renommer (en accord avec la FIA) le GP2 pour en faire la Formule 2, afin de clarifier les formules junior dans l’esprit du public ; ou enterrer la hache de guerre avec le WEC pour éviter les conflits de calendrier dans le futur. C’est ainsi que Chase Carey a été invité par l’ACO, en remerciements, pour donner le départ des dernières 24 Heures du Mans.

Carey a apprécié l’attitude de la FIA dans le dossier du GP2 et estime que c’est bon signe pour les futures relations avec ce partenaire clef de la F1.

« Nous avons eu beaucoup de réunions avec Jean Todt et la FIA, toutes très constructives. Je pense que nous partageons la même vision de la direction à prendre, et nous avons une très bonne relation de travail. Nous parlons assez régulièrement et nous avons vraiment hâte d’imaginer ce que nous pourrons faire pour construire sur cet élan et pour avoir une relation qui pourra ressembler plus à une organisation, avec de vraies responsabilités, dans laquelle chacun pourra communiquer avec ses homologues. Ce n’est pas juste moi et Jean Todt. Je veux des personnes avec des responsabilités et une autorité pour prendre des décisions, de manière à engager chacun – et pour essayer de faire grandir le sport. »

« La F1 est l’expérience de course ultime pour nous et je pense que quand vous voulez rendre la F1 formidable, vous voulez vous assurer d’avoir le meilleur terrain d’entraînement possible, afin de créer des opportunités pour que les prochains pilotes talentueux puissent apprendre, émerger et percer… Nous ne voulons pas rester assis, en F1, à attendre que des gens surgissent de nulle part. Nous voulons jouer un rôle pour aider à développer le sport et les pilotes. »

« Les pilotes sont nos stars. Le pilote talentueux finira toujours par s’imposer. Bien sûr, les équipes, les marques, et toutes les autres choses sont importantes, mais les pilotes sont nos stars et nous devons assurer que nous faisons tout pour trouver les pilotes de demain. Je veux travailler avec la FIA pour s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que nous fournissions les bons moyens aux pilotes pour qu’ils puissent se développer. »

Sur le dossier du Mans, la gestion de Chase Carey contraste fortement avec l’attitude de Bernie Ecclestone, qui conservait avec un soin jaloux le caractère exclusif de la F1.

« Le précédent management essayait un peu d’exclure d’autres formes de compétition automobile de nos événements. Jusqu’à un certain degré, je veux les y convier. Nous voulons que la F1 soit le pinacle, mais s’il y a des choses que nous pouvons mettre en place pour intéresser les fans, nous le ferons. »

« Nous ne le faisons pas pour remplir nos propres objectifs, ni pour les équipes, mais pour les fans, pour créer une formidable expérience pour eux. Si les fans profitent d’autres sports autos, si en Australie ils veulent des V8 Supercars, alors, je ne veux pas écarter cette piste. Je devrais en profiter et attirer le fan de Supercarsn et j’espère que ce fan deviendra encore plus passionné de F1, et tout cela est bon pour tout le monde. »