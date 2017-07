On les avait cru un temps enterrés en attendant le développement de solutions plus efficaces : ils sont pourtant plus vivants que jamais.

Selon Charlie Whiting, le halo ou le bouclier (Shield), au choix, devraient être introduits dès la saison prochaine.

« Il y aura une sorte de protection du cockpit en 2018 » a confirmé Charlie Whiting, le directeur de la course de la FIA.

La FIA privilégie la solution du bouclier, présentée aujourd’hui en photo, mais ne prendra une décision qu’une fois les tests terminés.

Ce n’est pas Williams mais bien Ferrari qui va ainsi expérimenter le bouclier lors des prochains essais libres 1 à Silverstone. Et si ces tests ne sont pas concluants, « alors le halo sera introduit », confirme encore Whiting.

Si le bouclier est la solution préférée des ingénieurs, c’est parce qu’il est « structurellement beaucoup plus facile de l’intégrer au châssis que le halo », précise Andy Green, le directeur technique de Force India.

« Et ses effets aérodynamiques sont significativement moins importants que dans le cas du halo ».

Reste à voir si cette décision ravira certains pilotes (comme Romain Grosjean ou Jolyon Palmer) qui n’ont jamais été très enthousiasmés par l’introduction du bouclier…