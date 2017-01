La FIA a confirmé qu’elle avait adressé un courrier à chaque circuit de Formule 1 au calendrier de la saison 2017 afin de préparer des mesures spécifiques en termes de sécurité.

Les nouvelles Formule 1 iront bien plus vite, notamment dans les virages, ce qui demande des protections supplémentaires en bord de piste.

"Chaque équipe a dû nous fournir ses simulations pour la saison 2017," explique le directeur de la sécurité de la FIA, Laurent Mekies.

"Nous avons utilisé ces simulations pour alimenter notre propre logiciel de simulation et nous avons donc passé en revue chaque circuit du calendrier avec un modèle d’une voiture 2017. Et nous avons constaté une énorme augmentation de vitesse de passage dans les virages. Jusqu’à 40 km/h de plus dans les virages rapides."

"Alors chaque circuit a reçu de la part de la FIA une demande de modifications à apporter sur la base de ce travail. C’est un processus en cours. Nous le faisons dans l’ordre du championnat. Melbourne a été prévenu, les circuits suivants aussi, mais tous les circuits n’ont pas encore reçu leurs consignes."

Mekies révèle ainsi que Melbourne a déjà fait ce qui était nécessaire avec des barrières de pneus supplémentaires dans le virage 12. Celles des virages 1, 6 et 14 seront doublées.

Le Français confirme que le travail sur le Halo se termine également.

"Le travail d’ingénierie est terminé. Maintenant quelqu’un doit décider si c’est bon pour la F1 ou non. Mais le bénéfice pour la sécurité a été établi."

L’accident d’Alonso à Melbourne en 2016 a également été reproduit, avec la mise en place d’un Halo : le pilote a bien pu sortir de sa monoplace, sans souci.