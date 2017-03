Instance régulatrice de la Formule 1, la FIA a décidé d’abandonner la jurisprudence Verstappen pour cette saison. Les manœuvres controversées du pilote Red Bull l’an passé avaient conduit à une refonte totale des règles en cas de dépassement, notamment au niveau du freinage et des changements de ligne.

Charlie Whiting, le directeur de course de la Fédération, a confirmé ce revirement de jurisprudence dans le paddock de Melbourne. Désormais, les pilotes seront un peu plus libres de se battre.

« Peut-être qu’il n’y aura pas moins d’investigations. Mais dans beaucoup de cas, elles ne mèneront pas au même résultat que par le passé. »

« Nous avons donné des instructions aux commissaires pour laisser les pilotes se battre autant que possible. Je pense qu’il y a aura un petit changement pour les quelques incidents vus l’an dernier, qui pourraient être gérés de manière légèrement différente, simplement parce que la règle Vestappen n’a plus cours. Par le passé, nous avions dit que n’importe quelle manœuvre effectuée en freinant serait investiguée. »

« Maintenant, nous avons une simple règle qui dit effectivement que si un pilote change de ligne de manière erratique ou va lentement sans explication, ou se comporte d’une manière qui pourrait mettre un autre pilote en danger, eh bien, tout cela sera investigué. Nous avons une large règle maintenant. »

L’an dernier, les pilotes n’étaient simplement pas tenus, en aucun cas, de changer de direction en freinant, ce qui avait conduit par exemple Sebastian Vettel à être pénalisé au Mexique. Plus de souplesse, c’est ce qu’a souhaité ainsi Charlie Whiting.

« Tout cela sera traité de manière légèrement différente. Les commissaires seront invités à simplement se concentrer sur chaque incident et le juger sur ses seules caractéristiques. Donc tout sera traité en se demandant si oui ou non, la manœuvre était dangereuse, pas nécessairement parce qu’elle comportait un changement de direction en freinant. »

Néanmoins, certaines manœuvres demeurent interdites, notamment le fait de changer plus d’une fois de direction.

« Bien sûr, quelques pilotes étaient plus ennuyés par cette règle que d’autres l’an dernier ; cela a causé quelques problèmes à certains pilotes. Mais les manœuvres de défense sont différentes. Si vous changez plus d’une fois de direction pour défendre une position, c’est une autre règle, et c’est toujours illégal. »

Charlie Whiting assure que les pénalités ne seront pas forcément plus sévères en cas de changement répété de direction. L’objectif est moins la répression que le bon sens.

« Les commissaires ne recherchent pas normalement à être constants dans l’application de pénalités, peu importe le résultat de la manœuvre, peu importe l’effet de cette pénalité. Ce qui est encouragé, c’est de regarder les conséquences de l’accident. »

« Je ne sais si vous vous rappelez les conséquences du petit incident au tour 2 du GP de Malaisie l’an dernier, lorsque Nico a été pénalisé pour être allé se frotter à Kimi. Les deux pilotes ont continué, et on aurait pu arguer qu’il n’y avait eu aucun dommage de commis, on aurait pu simplement en rester là, mais si Kimi avait dû abandonner ou rentrer aux stands pour mettre un nouvel aileron, vous auriez pu penser quelque chose de légèrement différent. »

« La pénalité effective et l’effet de la pénalité ne pourraient pas être pris en compte, pour des raisons de constance. »

Les pilotes sont donc désormais prévenus : ils auront certes davantage de marge de manœuvre en piste, mais devront assumer chaque conséquence de leurs résistances en piste. Tout cela va dans l’esprit du nouveau règlement : privilégier le spectacle, la vitesse, sans trop faire de compromis. Attention néanmoins à la première polémique…