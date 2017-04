Une réunion s’est récemment tenue à Paris, au siège de la FIA, pour évoquer le nouveau règlement moteur qui entrera en vigueur en 2021. Les représentants des motoristes actuels (mais aussi des représentants de constructeurs potentiellement intéressés pour rentrer en F1) ont assisté à cette réunion.

Devant la presse, Cyril Abiteboul a assuré que le tout fut constructif, sans pour autant rentrer dans les détails… Le directeur général de Renault F1 a ainsi refusé de révéler les conclusions précises de cette réunion, ou même l’identité des personnes présentes.

« C’était une bonne réunion, une réunion productive, présidée par la FIA sur la place de la Concorde, et en présence de plusieurs constructeurs, plus un certain nombre de personnes intéressées pour devenir motoristes dans le futur, pour qu’ils aient une réponse de Ross Brawn [manager des sports mécaniques]. Donc c’était une bonne réunion qui nous a permis de partager un diagnostic au sujet du règlement moteur actuel. Nous avons dit ce qui allait, ce qui allait moins, et ce qui pouvait être fait pour améliorer tout cela, en précisant les processus associés et le calendrier. Donc je ne pense pas que ce soit mon devoir de communiquer sur le résultat de cette réunion. Mais en général, je crois que c’est un signe positif pour la direction de la F1. C’est selon moi un peu plus constructif que ce qui a été fait récemment. »

Monisha Kaltenborn, la directrice de Sauber, a en tout cas une requête précise et extrêmement importante à formuler au motoriste français – comme à tous les autres…

« Eh bien, pour une écurie privée, il est absolument important que les coûts baissent de nouveau. Nous avions atteint un point, avec les derniers moteurs V8, où nous parlions de moteurs à 8 millions de dollars, et ce prix était censé baisser encore. Et maintenant, nous avons simplement emprunté la voie totalement opposée. Donc nous voulons que les moteurs reviennent à un prix abordable. Mais il y a plus important : il devrait y avoir une certaine parité entre les unités de puissance. Nous ne voudrions pas que le moteur soit le facteur déterminant de la performance, le facteur qui fasse la différence. Donc ce qui est très important, ce sont la parité et les coûts. »

En conférence de presse ce vendredi en Chine, Guenther Steiner a lancé deux pistes pour aller dans le sens de Monisha Kaltenborn : geler les moteurs ou revenir à une technologie moins ambitieuse et donc moins coûteuse.