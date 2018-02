Douze équipes étaient prévues pour cette saison 2018, mais malheureusement deux ont renoncé : il s’agit de Fortec, qui devait débuter en F2, et de Racing Engineering, équipe pourtant habituée du plateau.

Ce seront donc dix équipes qui participeront au championnat cette année, avec Russian Time qui remet en jeu son titre constructeur. Il y aura deux équipes britanniques (Arden et Carlin), deux équipes françaises (ART et DAMS), deux équipes italiennes (PREMA et Trident), une équipe tchèque (Charouz), un représentant hollandais (MP Motorsport), plus d’une seule équipe espagnole (Campos) avec le retrait de Racing Engineering et enfin le champion en titre, l’équipe russe Russian Time.

L’organisateur de la F2, Bruno Michel, se réjouit bien sûr de la présence de l’équipe championne en titre sur le plateau 2018, même s’il déplore le retrait d’une équipe historique comme Racing Engineering : "Je suis ravi de confirmer que nos champions 2017 Russian Time seront présents sur la grille cette saison. Je voudrais remercier Alfonso de Orléans-Borbón et toute l’équipe Racing Engineering pour leur dévouement et leur dur travail et leur toutes ces années. J’ai hâte de renouveler notre collaboration dans un futur proche."

Le Français a également un mot pour l’autre équipe qui ne sera finalement pas présente : "Je me désole aussi de voir que Fortec Motorsports a dû renoncer pour cette saison, mais c’était une décision mutuelle. Nous reconsidèrerons leur candidature quand les conditions seront plus favorables. Je sens que le mieux pour notre championnat est de limiter le nombre d’équipes en 2018. Je sais qu’ils nous fourniront de nouveau un spectacle incroyable."