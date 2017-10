La Formule 1 va tout faire pour assurer à nouveau un contrat à long terme avec un circuit allemand pour pérenniser la présence d’un Grand Prix d’Allemagne au calendrier.

Hockenheim, qui tient sa course une année sur deux, entre en 2018 dans la dernière année de son contrat. Le Nurburgring, en faillite ces dernières années, n’avait pu honorer sa part dans l’alternance.

Pour Chase Carey, le grand patron de la F1, il faut une solution pour l’avenir.

"L’Allemagne est très importante. Nous avons été très clairs sur nos envies de développer le sport en Amérique et en Asie mais l’importance des bases de ce sport, qui sont en Europe de l’Ouest, est à préserver. C’est notre priorité n°1."

"L’Allemagne est le plus grand et le plus prospère des pays d’Europe, et elle a une grande histoire dans les sports. Notre champion du monde est allemand, l’équipe championne du monde est allemande."

"Nous voulons construire sur ce que nous avons déjà en Allemagne et y tenir un Grand Prix de manière régulière est important. Nous devons voir où et comment nous pouvons le faire."

Hockenheim et le Nurburgring seront donc sollicités à nouveau.

L’autre chantier est de garder une bonne couverture à la télévision. De manière gratuite ?

"Je ne vais rien négocier en public. Ce sont les anciennes méthodes (de Bernie) et elles empêchent de construire de vrais partenariats."