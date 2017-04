On ne reverra sans doute pas la Formule 1 en Inde ces prochaines années.

En 2014, la course fut annulée pour des raisons financières. Le Groupe Jaypee, qui organisait la course, devait, après une querelle, perdue, contre le gouvernement de l’Uttar Pradesh (une province du nord de l’Inde) payer davantage de taxes, ce qui rendait l’organisation de la course intenable financièrement.

Le Groupe Jaypee a contesté devant les juridictions indiennes cette décision, en vain. La Cour Suprême indienne vient en effet de décider que la F1 avait un « établissement permanent » en Inde et que par conséquent, les revenus tirés de cette activité étaient parfaitement taxables par le gouvernement.

Le circuit indien perd ainsi tout espoir de voir devenir sa course viable financièrement. A moins qu’un repreneur soit trouvé, ou que la législation change, la F1 ne devrait donc pas revenir de sitôt dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.