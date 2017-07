Avec les États-Unis et l’Inde, la Chine renferme le potentiel de progression le plus prometteur pour la F1. Liberty Media en est bien conscient et c’est pour cela que le groupe américain a décidé de former une alliance avec l’agence marketing Lagardère Sports pour percer sur le marché chinois.

Le groupe Lagardère sera chargé de nouer des partenariats stratégiques à partir de 2018 afin d’augmenter le niveau de notoriété de la F1 dans la région. Lagardère connaît bien le marché pour s’occuper déjà de la promotion du football chinois et asiatique.

Liberty comme le groupe Lagardère se sont réjouis de cette alliance dans un communiqué commun.

« Lagardère identifiera et sécurisera des partenaires stratégiques pour la F1 dans des domaines incluant la promotion événementielle, les droits de diffusion, le digital, la promotion de la marque, le merchandising, la recherche de nouveaux talents et le développement d’équipes de course. »

Sean Bratches, le manager des trois commerciaux, est évidemment très intéressé par les quelques 550 millions de Chinois appartenant à la classe moyenne (ce sera le cas dès 2022).

« Nous avons hâte de nous appuyer sur cet accord, pour développer notre marque à travers des expériences de divertissement en direct uniques, conçues pour rapprocher les fans au plus près de l’action. »

Il y a tout de même un hic dans cette stratégie : le Grand Prix de Singapour comme celui de Chine sont encore dans le flou pour l’an prochain. Quant au Grand Prix de Malaisie, il ne devrait plus être au calendrier après 2018.

Chase Carey ne s’inquiète pas pourtant de cet affaiblissement présumé de la F1 en Asie. Ce n’est pas le cas de Zak Brown. Le directeur exécutif de McLaren, et spécialiste de marketing, aimerait que la F1 se rende deux fois par an en Chine.

« Nous ne sommes toujours pas là où nous avons besoin d’être en Chine. Vous pourriez avoir une course à Pékin et une à Shanghai et je ne pense pas que vous aurez alors saturé le marché chinois. »

La Chine n’a ni pilote ni écurie concourant actuellement en F1. Mais selon certaines rumeurs, un groupe d’investisseurs chinois, soutenu par Ron Dennis, aurait, en novembre dernier, proposé 2 milliards de dollars pour racheter McLaren Technology Group. Cette tentative de rachat a visiblement échoué puisque Ron Dennis a récemment revendu toutes les parts qu’il détenait chez McLaren.