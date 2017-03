Nouveau responsable des opérations commerciales de la F1 en remplacement de Bernie Ecclestone, Sean Bratches n’a pas hérité d’une discipline en manque d’attractivité. Selon l’homme fort de Liberty Media, les sollicitations diverses et variées de promoteurs de circuits ne manquent pas. Alors même que les propriétaires américains pourraient encore accroître le nombre de courses au calendrier, la demande semble donc au niveau de l’offre…

« Je pense que nous avons un bon groupe de promoteurs en ce moment, avec qui nous avons des relations excellentes » assure Sean Bratches.

Deux continents en particulier pourraient accueillir davantage de courses à l’avenir…

« Notre intérêt est de continuer à croître d’une manière très intelligente et réfléchie, vers des territoires qui soutiennent l’extraordinaire patrimoine de ce sport, particulièrement en Europe. »

« Nous aimerions aussi aller vers de nouveaux marchés, comme en Amérique Latine et en Amérique du Nord, où nous pensons qu’il y a un potentiel de croissance en termes d’audience. »

« De mon point de vue, c’est très intéressant de voir le nombre de demandes que j’ai reçues depuis ma prise de fonctions, il y a deux mois. Ces sollicitations viennent de villes, de régions, de municipalités, de pays autour du monde qui sont intéressés pour associer leurs territoires à notre marque extraordinaire et à ce que nous apportons à ces marchés. »

Sean Bratches travaillera bien sûr en étroite collaboration avec Chase Carey et Ross Brawn, les deux autres hommes forts de Liberty Media, pour trouver de nouvelles terres d’accueil pour la F1.

« Je pense que l’un des défis que nous aurons, Chase, Ross et moi, sera de décider ce qui fait le plus sens pour notre marque, notre base de fans, et pour notre objectif collectif, qui est d’aller de l’avant. Il n’y a pas de manque d’intérêt pour amener la F1 vers des circuits, à la fois permanents et urbains, autour du monde. »

Liberty Media devra néanmoins se frotter à tous ceux qui s’opposent à un calendrier encore plus surchargé, comme Sebastian Vettel, pour qui dépasser les 20 Grands Prix par an ne serait pas raisonnable.