Rachetée il y a quelques mois par Liberty Media, la Formule 1 continue sa mue après les quatre décennies passées sous le règne de Bernie Ecclestone, lors desquelles elle avait pris un retard certain en termes de communication et de rapprochement auprès des fans.

Pour la première fois ce week-end, en Espagne, les spectateurs pourront bénéficier d’une fan zone et d’un canal vidéo dédié. Cette chaîne diffusera des « interviews en direct, des analyses d’experts et des apparitions exclusives des pilotes actuels et des légendes de la discipline », comme le décrit la FOM.

Quant à la fan zone, elle proposera « des expériences uniques, dont des simulateurs de course, une tyrolienne de 200 mètres de long, des défis d’arrêts aux stands très réalistes et des performances de DJ locaux ». Le management de la discipline ajoute qu’une voiture biplace sera utilisée pour offrir aux vainqueurs des compétitions la chance de parcourir un tour de circuit à la vitesse d’une Formule 1. Parmi les autres prix, les fans pourront gagner des accès au Paddock Club et la possibilité de se faire prendre en photo avec les équipes composant la grille.

Le Paddock Club évoluera également et proposera plusieurs nouveautés, dont un tour du circuit dans le camion servant à la parade des pilotes, mais aussi l’accès à un garage fonctionnel. Toujours dans le souci de se rapprocher des spectateurs et de leur faire découvrir la discipline, le club présentera des monoplaces de démonstration et expliquera le fonctionnement d’un moteur en partenariat avec Mercedes.

« Le Grand Prix d’Espagne est un moment clé dans l’histoire de la marque ’Formule 1’ » a déclaré le manager commercial du sport, Sean Bratches. « Nous avons cherché à rapprocher les fans de l’action et à recréer un attrait pour notre sport. Le lancement de notre Fan Festival ce week-end marque le début de ce voyage et nous sommes ravis de faire vivre les courses de cette manière ».