Cette année, les F1 seront bien plus physiques à conduire. Les pilotes passent donc un hiver studieux, à la salle de gym, afin d’être prêts pour le premier Grand Prix. Les monoplaces seront en outre plus véloces en courbe (avec donc plus de forces G à encaisser), et les temps au tour devraient chuter. On verra des pilotes passer à fond dans des virages où il fallait autrefois lever le pied.

Tim Goss, directeur technique de McLaren, nous expliquait il y a peu la portée de ces changements.

« Les ingénieurs définissent un virage comme un point sur la piste où le pilote doit lever le pied et essentiellement conduire et mener la voiture dans le virage. Même si le pilote, dans un moment de folie, appuie sans cesse sur l’accélérateur, nous classons ce virage comme une ligne droite. Et puisque les voitures iront plus vite, quelques virages de 2016 seront dorénavant classifiés comme des lignes droites. »

Le rythme moyen sur un tour sera donc bien plus intense que par le passé. Toujours chez McLaren, Stoffel Vandoorne a hâte de constater les changements sur la piste, dès les essais privés à la fin de ce mois.

« J’espère vraiment que nous serons capables de prendre le virage trois de Barcelone à fond cette année. C’est un virage que j’ai été capable de prendre à fond dans les séries juniors, comme en Formula Renault 3.5, donc vous espérez plutôt le prendre à fond en F1 aussi, même s’il y a beaucoup plus de puissance moteur. Bien sûr, j’ai seulement pris le virage sur le simulateur pour le moment, mais selon nos prédictions actuelles, le virage devrait se prendre à fond. »

Le pilotage sera certes plus physique, mais sera-t-il toujours aussi technique ? En effet, le freinage est un point parmi les plus délicats en F1. Et quand on prend un virage à fond, cette préoccupation disparaît…

« Quand un virage se passe à fond, vous n’y pensez pas vraiment trop », commente le pilote belge. « Vous savez que vous ne pouvez pas faire grand-chose d’autre, à part poser votre pied sur l’accélérateur, et ensuite être aussi doux que possible avec la direction, pour ne pas gâcher trop de vitesse. Donc ensuite, votre concentration se tourne vers d’autres parties du circuit : si quelques virages deviennent faciles, en se prenant à fond, ensuite, vous concentrez vos réglages ailleurs, vers les parties plus lentes du circuit. Nous travaillerons plus dur pour extraire le plus de performance de ces portions de la piste. »

« Je pense que tous les virages franchiront un palier. Les virages à haute vitesse se prendront probablement à fond, ou presque. Les virages à moyenne vitesse deviendront probablement des virages à haute vitesse. Et je pense que les virages à basse vitesse seront très similaires. Les progrès généraux se feront ailleurs. »

L’an dernier, Stoffel Vandoorne espérait être titulaire chez McLaren, mais il a dû se rabattre vers la Super Formula japonaise. Pourtant, cette expérience, compte tenu des caractéristiques des monoplaces, pourrait lui être plus utile encore que prévu…

« C’était bon pour moi de conduire ces voitures, parce qu’elles étaient très rapides en virage. Et au Japon, les circuits sont aussi très axés sur les virages à très haute vitesse, donc c’était une bonne opportunité. Mais quant à savoir si ce fut une bonne préparation ou non pour cette année, je ne pourrai vous donner une meilleure réponse qu’après avoir conduit la voiture de cette année ! »