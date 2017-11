Doit-il y avoir des commissaires de courses permanents sur tous les Grands Prix de Formule 1 ?

Le débat se poursuit depuis de longs mois, surtout après les dernières pénalités infligées... ou non lors des dernières courses à Max Verstappen (à Austin, en course ou à Mexico, en qualifications).

Kimi Raikkonen a déjà fait savoir que cela ne servirait à rien. Comme nous vous le rapportions hier, le Finlandais estime que chaque situation est différente et qu’un pilote pénalisé se plaindra toujours, qu’il ait tort ou non.

Pour Arie Luyendyk, double vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, la Formule 1 serait bien inspirée de copier le modèle utilisé en Indycar. Luyendyk fait partie des commissaires permanents de la série, tout comme les autres anciens pilotes Max Papis et Dan Davis.

"Vous avez besoin d’un panel de commissaires fixe," affirme Luyendyk.

"Lors d’un week-end de Grand Prix, il n’y a pas de temps pour être créatif concernant les règles et les pénalités. Le livre de règles est déjà très compliqué. Et vous n’allez pas me dire qu’un ancien pilote comme Mika Salo, qui fait office de commissaire de temps en temps, connait par coeur les règles sportives de la F1."

"Il faut faire comme en Indycar : placer des gars dans cette situation à chaque week-end, qui apprendront à connaitre les personnalités des pilotes qui défileront devant eux, et cela rendra les jugements plus faciles au fur et à mesure."

"Être commissaire de course est un travail très intéressant, il y a beaucoup de responsabilités. Il faut être juste envers tout le monde. Et ce n’était pas le cas à Austin selon moi, pour ne prendre qu’un exemple."

"La punition infligée à Verstappen a été mal vécue par les fans sur le circuit et c’est mauvais parce que la Formule 1 et les Etats-Unis, ce n’est pas encore la grande histoire d’amour."