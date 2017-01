Disputée dans l’arrière-pays niçois, la dernière journée du Rallye Monte-Carlo a permis à Stéphane Lefebvre de se mettre en évidence. En effet, le jeune français a offert à la C3 WRC son tout premier temps scratch dans le Col de Turini ! Citroën Total Abu Dhabi, Craig Breen – cinquième à l’arrivée – et Stéphane Lefebvre ouvrent ainsi leurs compteurs de points aux Championnats du Monde 2017.

Disputée sans la moindre assistance, la dernière étape se lançait à l’assaut du mythique Col de Turini, avec deux passages dans les spéciales de Lucéram – Col St Roch et La Bollène Vésubie – Peira Cava.

Au moment de choisir leurs pneumatiques, les pilotes hésitaient en raison des prévisions météo, qui annonçaient des chutes de neige en fin de matinée. Dans le clan Citroën, Stéphane Lefebvre optait pour quatre Michelin Pilot Sport S5 (gomme tendre), ainsi que deux Pilot Alpin Q4L/R1 non cloutés. Craig Breen choisissait un panachage avec deux Pilot Sport S5 et deux SS5 (gomme extra-tendre), ainsi que deux Pilot Alpin non cloutés.

Dans l’ES15, le choix de Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau s’avérait payant. À l’assaut du Col de Turini, l’équipage français réalisait une très belle prestation qui débouchait sur le tout premier temps scratch de la C3 WRC !

Après l’annulation de l’ES16 (raisons de sécurité liées au public mal placé), Stéphane confirmait ses talents d’équilibriste au second passage. Alors que la neige se fixait sur la route, il se jouait des pièges au volant d’une C3 WRC pourtant chaussée de pneus slicks. Il signait le deuxième temps de la Power Stage et gagnait deux places au classement général, pour terminer neuvième.

Quatrièmes au début de cette étape, Craig Breen et Scott Martin ne pouvaient lutter à bord de leur voiture de la génération précédente. Dani Sordo prenait le dessus, mais leur top 5 final n’en constituait pas moins un des exploits du rallye !

Au Championnat du Monde ‘Pilotes’, Craig Breen et Stéphane Lefebvre occupent respectivement les 5e et 7e places. Les points marqués par Stéphane Lefebvre permettent à Citroën Total Abu Dhabi WRT d’occuper le quatrième rang du classement ‘Constructeurs’.

Le WRC se poursuivra avec le Rallye de Suède, du 9 au 12 février.

YVES MATTON, DIRECTEUR DE CITROËN RACING

« Nous attendions un meilleur résultat de ce rallye, surtout après des essais qui semblaient positifs. Après un week-end qui ne s’est pas passé comme prévu, nos principaux motifs de satisfaction concernent la course régulière et performante de Craig, ainsi que les chronos de Stéphane lors de cette dernière étape. Cela démontre que le potentiel de la C3 WRC est réel. Ce n’était pas notre rallye, mais nous restons positifs en vue des prochains rendez-vous, à commencer par la Suède. »

CRAIG BREEN

« Les conditions étaient incroyablement difficiles, je crois que c’est pour cela que le Turini est devenu aussi légendaire ! Je m’étais posé la question d’utiliser les pneus neige pour la dernière spéciale, mais j’ai gardé les slicks et c’est devenu de plus en plus compliqué au fil des kilomètres. Nous avons tout de même réussi à rallier l’arrivée et à rester dans le top 5, c’est un super résultat. »

STÉPHANE LEFEBVRE

« Ce rallye se termine bien mieux qu’il n’avait commencé ! Ça fait du bien au moral de terminer avec deux bons chronos, dont un scratch dans le Turini. Nous avions fait le meilleur choix de pneus et je me suis senti en confiance dans des conditions que je connaissais bien. Dans le même temps, je ne voulais pas prendre de risques car je tenais à marquer des points pour l’équipe. »