Force India a fait un très bon début de saison avec trois arrivées dans les points pour ses deux pilotes, Sergio Pérez et Esteban Ocon. Le Mexicain s’est laissé aller à dire que l’équipe était au-dessus des performances prévues à Bahreïn, une affirmation avec laquelle n’est pas d’accord le directeur des opérations de l’équipe.

"Nous nous sommes fixés comme objectif de terminer à la 4e place cette année et c’est où nous sommes" explique Otmar Szafnauer. "Si nous étions à la 3e place, nous pourrions dire que nous sommes en sur-performance, mais nous sommes là où nous voulions être et nous faisons tout notre possible pour garder cette place".

Le milieu de peloton est très resserré en performances et bien que Force India arrive à tirer son épingle du jeu en course, les qualifications n’ont pas toutes été simples. La hiérarchie est très compliquée à lire car elle dépend de certains éléments extérieurs à la performance intrinsèque de la voiture.

"Il est encore tôt. Nous avons disputé trois courses et tout ne s’est pas déroulé idéalement. Nous avons un pilote débutant, Esteban n’a pas piloté de F1 sur la majorité des circuits du début de championnat, donc il apprend encore. Nico était très expérimenté l’an dernier".

"C’est bien d’être à la 4e place car c’est très serré au milieu de peloton et ce sera difficile de se tenir à cette place. A quel point la voiture est bonne ? Seul le temps nous le dira, il y aura une course au développement acharnée cette année. Nous en saurons plus à partir du milieu de saison" poursuit Szafnauer.

Force India a développé sa voiture de 2016 jusqu’en fin de saison afin de résister à Williams, mais pas de quoi avoir ralenti son développement pour 2017 : "Nous avons débuté très tôt à travailler pour 2017 et nous avions une très bonne base l’an dernier. Nous avions deux bons pilotes qui comprenaient les pneus et grâce à tout cela, nous avons pu débuter cette saison très tôt, même s’il y a un gros développement vu que le règlement est nouveau".

Malgré la découverte des circuits, Esteban Ocon a accompagné trois fois son équipier dans les points et Force India est la seule équipe avec Ferrari et Mercedes à avoir amené ses deux voitures dans le top 10 lors des trois courses disputées.

"C’est important pour nous d’avoir une chance réelle de garder notre 4e place et nous avons besoin de nos deux pilotes dans les points. Je sais qu’Esteban n’en a marqué que trois mais c’est bien mieux que de ne pas en marquer et il a été un peu déçu à chaque fois. Il aurait pu faire un peu mieux et il apprendra avec le temps, mais c’est un excellent pilote".

"Sergio est incroyable, il est très tenace mais il prend des risques calculés afin de finir dans de bonnes positions et si Esteban peut faire un peu mieux avec l’expérience, ce que je pense qu’il fera, nous aurons deux pilotes capables de marquer de bons points à chaque course avant la mi-saison" conclut-il.