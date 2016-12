L’ordre de départ pour les rallyes du Championnat du Monde est modifié à compter de 2017 et se fonde uniquement sur les performances :

Jour 1 : Toutes les voitures prennent le départ selon le classement en cours du Championnat.

Jour 2 : Les pilotes P1 prennent le départ dans l’ordre inverse du classement en cours du rallye après le Jour 1. Les autres pilotes prennent le départ dans l’ordre du classement du rallye.

Jour 3 : Les pilotes P1 prennent le départ dans l’ordre inverse du classement en cours du rallye après le Jour 2. Les autres pilotes prennent le départ dans l’ordre du classement du rallye.

Les pilotes P1 reprenant le départ en Rallye 2 prendront le départ à la fin du groupe P1.

L’ordre de départ du premier rallye du Championnat se fondera sur le classement du Championnat de l’année précédente.

Un trophée WRC a été créé pour les pilotes et copilotes participant à bord de voitures WRC d’une spécification antérieure à 2017. Le nombre maximum de rallyes de qualification est de sept et le pilote et le copilote ayant marqué le plus grand nombre de points dans six des rallyes de qualification remporteront les titres. Si moins de cinq concurrents s’inscrivent, aucun titre ne sera décerné.

M-Sport s’est vu attribuer le contrat de fourniture des voitures R2 pour le Championnat WRC Junior de la FIA pour 2017 et 2018.

Michelin Competition et DMACK Tyres fourniront les pneumatiques pour le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2017.