Dernière de la classe en termes de présentation de sa monoplace, Toro Rosso a dévoilé une livrée inédite et une création de James Key avec laquelle elle espère gagner un niveau et lutter pour des résultats encore plus probants que ceux réalisés les dernières années, dans la lignée des bonnes performances de Sainz en 2016.

"Cette année sera fantastique et incertaine pour tous les fans de Formule 1 puisque le règlement a vu sa plus grosse évolution depuis des décennies" a déclaré Franz Tost. "De manière plus simple, les voitures sont plus larges, plus longues, plus basses, plus rapides, plus bruyantes et leurs pneus sont plus larges, ce qui devrait augmenter nettement l’adhérence et la vitesse de passage en courbe".

"Cette saison sera aussi importante car c’est la première depuis 40 ans où Bernie Ecclestone ne sera pas aux commandes du navire et que la Formule 1 veut passer d’un sport à intérêt limité à un phénomène mondial. Nous avons hâte de travailler avec les nouveaux propriétaires pour développer notre discipline".

Avec le nouveau règlement et l’obligation de changer quasiment entièrement la monoplace, Toro Rosso se voit donc repartir d’une feuille blanche et veut également rentrer dans une nouvelle ère.

"Ces changements radicaux signifient que la voiture de cette saison, la STR12, a été créée à partir d’une feuille blanche et a été construite par les mêmes personnes à Faenza et Bicester qui étaient déjà à l’origine de sa devancière, dont nous gardons une belle estime" poursuit le directeur de l’équipe.

"Tout le monde dans l’équipe a travaillé très dur pour s’assurer de disputer une très belle saison. Nous sommes également rassurés du fait que le châssis est accouplé au meilleur moteur que nous ayons eu depuis le début de l’ère hybride, puisque nous revenons à un bloc propulseur Renault. Le motoriste français a fait un grand pas en avant l’an dernier et quand on voit comment le moteur est intégré dans la voiture, on voit qu’il est petit et très bien conçu".

La voiture sera pilotée, une fois n’est pas coutume, par deux pilotes ayant plus au moins deux saisons d’expérience, car Toro Rosso ne voulait pas lancer de jeune pilote en ce début de période technique nouvelle.

"La Scuderia Toro Rosso est connue pour promouvoir ses pilotes de manière juste et pour sa capacité à préparer de jeunes pilotes issus du Red Bull Junior Driver Programme. Cependant, la situation est différente cette année car Daniil entamera sa quatrième saison en Formule 1 et Carlos Sainz disputera sa troisième saison avec nous".

"Ils forment un duo très talentueux et je sais qu’ils ont travaillé très dur cet hiver pour être prêts à affronter les défis physiques qui les attendent dans ces voitures. Les personnes en charge de la préparation des voitures sont tout aussi expérimentées et globalement, notre entreprise possède la stabilité et la force nécessaires pour aborder cette saison où le développement sera bien plus intense que les saisons précédentes".