McLaren-Honda a enfin marqué ses premiers points cette saison à Bakou, grâce à la 9e place de Fernando Alonso. L’optimiste a refait son apparition du côté de Woking, d’autant plus que la spécification 3 du V6 Honda sera utilisée par l’Espagnol comme par Stoffel Vandoorne ce week-end en Autriche.

On retrouve ainsi un Fernando Alonso particulièrement impatient de confirmer ces progrès en piste sur le Red Bull Ring.

« J’ai vraiment apprécié ma course à Bakou. Notre performance durant la course n’a pas seulement montré que les bases de notre package étaient solides, mais aussi que notre équipe opérationnelle – nos mécaniciens, ingénieurs et stratégistes – étaient tous des compétiteurs qui savent bien attendre le bon moment pour tirer profit de chaque situation. Deux points, c’est peut-être une petite consolation après un week-end extrêmement difficile mais, comme je l’ai dit à Bakou, nous prendrons ces points et nous les utiliserons pour progresser. »

« Et il y a d’autres raisons pour être plus optimiste pour l’Autriche. C’est un circuit qui ne dépend pas autant de la puissance moteur que les autres circuits, et je pense que notre voiture sera plus adaptée aux virages tortueux du Red Bull Ring. Je pense que nous pourrons pousser fort. »

« Nous aurons aussi la spécification 3 du moteur Honda, que j’ai essayée vendredi en Azerbaïdjan. Chaque étape est importante, donc j’ai hâte de connaître un week-end positif. »

Stoffel Vandoorne n’est toujours pas rentré dans le top 10 cette saison. L’évolution moteur Honda, et les évolutions aérodynamiques de McLaren, pourraient l’aider à débloquer son compteur.

« C’est un formidable petit circuit qui offre normalement de bonnes opportunités pour dépasser et pour suivre de près les autres voitures. Les classements finaux sont aussi souvent inattendus. Ce circuit devrait aussi convenir à notre package un peu mieux que le Canada et l’Azerbaïdjan, où les longues lignes droites ne jouaient pas vraiment sur nos forces. »

« Marquer des points lors de la dernière course a été très bon pour la motivation et le moral de toute l’équipe et j’espère que nous pourrons progresser encore en Autriche. Nous amenons des évolutions à chaque course, donc avoir un week-end sans problème, un circuit qui ne nous désavantage pas… tout cela pourrait vraiment nous permettre de prendre un peu d’élan. Bien sûr, nous sommes toujours loin de là où nous voulons être, mais un résultat respectable donnerait vraiment un nouveau coup d’accélérateur à l’équipe. »