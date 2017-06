La course en circuit se prépare à une première mondiale avec l’apparition du « tour joker » en FIA World Touring Car Chammpionship à Vila Real à la fin du mois.

Conçu pour ajouter un peu de piquant à l’action sur le circuit en ville où les dépassements ne sont pas toujours possibles, le concept issu du FIA World Rallycross imposera aux pilotes d’emprunter un parcours alternatif à la fois lors de la Course d’Ouverture et lors de la Course Principale, diffusées en direct dans le monde le 25 juin.

Le tour joker du circuit de Vila Real verra son parcours alternatif situé au niveau du dernier virage (virage numéro 26), une section qui a reçu l’approbation de la division sécurité de la FIA ainsi que des autorités locales. Alors que les concurrents emprunteront un droite/gauche rapide les menant à la ligne droite des stands lors de leur tour « classique », le parcours alternatif (tour joker) les emmènera sur un gauche/droite à l’opposé, qui les ramènera à la ligne droite, un « détour » qui devrait leur prendre deux secondes supplémentaires d’après les estimations, et qui devrait offrir aux pilotes des opportunités de dépassements.

Le tour joker ne pourra pas être emprunté avant le troisième tour de chaque course. Les pilotes auront l’opportunité de tester la section du tour joker lors des Essais libres 1 et 2 du samedi 24 juin.

François Ribeiro, directeur d’Eurosport Events, le promoteur du WTCC, se félicite de la confirmation du tour joker à Vila Real : « Le tour joker est un concept qui fonctionne très bien en rallycross. Et je suis certain qu’il apportera une nouvelle dimension à la course de WTCC sur le circuit en ville de Vila Real. Cela ouvrira d’autres stratégies pour chaque pilote WTCC, et pourrait même changer le cours de la course. »

« Bien entendu, nous ne ferons jamais aucun compromis sur la sécurité, et nous avons travaillé de manière très proche avec nos collègues de la FIA et avec les autorités locales à Vila Real pour mettre en place un parcours qui satisfaisait nos demandes mais qui demeurait également conforme à tous les standards rigoureux concernant la sécurité. »

Tiago Monteiro, qui a décroché une victoire extrêmement populaire à Vila Real la saison dernière pour l’équipe officielle Honda, a déclaré : « C’est génial d’essayer de nouvelles idées, de nouvelles options pour pimenter le show. Lorsque vous êtes en pole position, vous ne voulez pas du tour joker car vous ne voulez pas perdre la tête. Mais si vous n’êtes pas en pole, c’est une nouvelle opportunité de dépasser. »

Yvan Muller, le quadruple champion du monde et maintenant pilote de développement pour le Cyan Racing, l’équipe derrière le programme WTCC de Volvo Polestar, a déclaré : « C’est comme le WTCC MAC3. Tout le monde a dit ‘ah, c’est une chose complètement folle’, etc., mais c’est quelque chose de nouveau. Et lorsque c’est nouveau et que cela montre quelque chose de différent, c’est toujours bon. Nous devons essayer de nouvelles choses, amener des éléments nouveaux et attractifs. »

Le tour joker demeure sujet à l’inspection de la piste par la FIA le 21 juin.