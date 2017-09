Ce n’est pas dans le décor nocturne de Singapour que Haas devrait briller ce week-end. Les monoplaces américaines végètent au fond du plateau, souffrent d’un manque d’équilibre général et ne devancent que les Sauber à la régulière.

Romain Grosjean ne cache pas l’ampleur des progrès que Haas devra réaliser d’ici demain. A la radio, le Français a paru agacé à de multiples reprises ce vendredi.

« C’était une journée difficile. Singapour est un défi en lui-même, pour les mécaniciens, les pilotes et les voitures, avec la chaleur et l’humidité. Nous avons souffert toute la journée pour tirer le meilleur de la voiture. Je pense que nous avons fait quelques progrès pour ce qui concerne le comportement de l’arrière de la voiture, mais nous devons toujours faire fonctionner l’avant. Sur les circuits urbains comme Monaco, nous sommes en difficulté avec l’avant de la voiture, mais nous avions alors trouvé une solution en qualifications. Je n’ai pas beaucoup de ressenti avec l’avant. »

Kevin Magnussen n’a roulé qu’en soirée à Singapour. Le Danois a laissé son baquet à Antonio Giovinazzi, comme prévu. Et ce n’est pas en une heure et demie de roulage qu’il a pu trouver une solution miracle…

« Bien sûr, le rythme n’était pas formidable. Nous deveons y travailler pour voir si nous pouvons trouver plus de rythme. Autrement, ce sera difficile pour nous ce week-end. Je pense que nous avons des choses à travailler, il faut simplement savoir si ce sera suffisant. C’était amusant de conduire ici, mais notre première priorité, c’est d’être compétitifs. »

En EL1, Antonio Giovinazzi s’est fait une belle frayeur en manquant de perdre l’équilibre de l’arrière de la voiture, mais il a autrement tenu son rang pour finir à seulement 3 dixièmes de Romain Grosjean.

« Tout d’abord, merci à Haas et à Ferrari pour cette opportunité. C’était une session importante pour moi. La dernière fois que j’avais conduit la voiture, c’était en août, donc remonter dans la voiture, sur un circuit difficile comme Singapour… c’était une expérience difficile, mais j’ai vraiment pris du plaisir sur cette piste. C’était impressionnant, je suis vraiment heureux. J’ai fait le meilleur travail possible pour l’équipe. Nous avons fait tous les tours que nous pouvions faire, donc je suis vraiment heureux de cette session. Bien sûr, rater Monza était décevant, puisque c’était une course devant mes fans, mais au final, je suis vraiment heureux d’avoir échangé Monza avec cette piste, parce que je vais apprendre un nouveau circuit et connaître une nouvelle expérience. »