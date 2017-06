Honda a décidé hier de ne plus utiliser la 3e évolution de son moteur, baptisée Spec 3, après les problèmes rencontrés par Fernando Alonso lors des Libres 2 vendredi.

L’Espagnol, qui a crié "moteur, moteur !" dans sa radio, est tombé en panne de boîte de vitesses selon Eric Boullier mais les Japonais ne semblaient pas prêts à laisser la Spec 3 tout le week-end.

Tente-t-on de cacher la vérité sur une nouvelle casse du moteur Honda ? Certains le supposent déjà.

Du côté de Yusuke Hasegawa on se veut en tout cas optimiste.

"Nous sommes revenus à la Spec 2 pour Fernando après ses problèmes lors des Libres 2 mais nous avons du des améliorations positives vendredi. Avec ce moteur, Alonso serait largement passé en Q2."

Les vitesses de pointe de la Spec 3 donnaient en effet un avantage de 10 km/h en ligne droite à Alonso par rapport à Vandoorne.

Eric Boullier veut aussi être positif même si "vous me connaissez, je suis un compétiteur, et avec 70 places de pénalité, c’est un week-end parmi les plus douloureux que j’ai connus."

"Cependant, ce week-end, nous testons des choses que nous ne pourrions jamais faire ailleurs. Nous avons un programme très différent. Nous prenons maintenant les courses les unes après les autres, les pénalités vont continuer à tomber puisqu’il reste encore 13 courses. Nous allons prendre les évolutions les unes après les autres et puis nous verrons."

Concernant la Spec 3 de Honda, Boullier confirme que "c’est bien de voir quelques progrès qui arrivent en termes de performance".