Depuis la désastreuse saison de 2014, où Sauber n’avait marqué aucun point, l’équipe suisse a de grandes difficultés à trouver de la stabilité, et le départ de Monisha Kaltenborn cette semaine confirme cette tendance, sans toutefois que Beat Zehnder, le team manager de l’équipe, ne sache ce qu’il se passe. Le différend semble avoir eu lieu entre Kaltenborn et le directeur de Longbow Finance, Pascal Picci.

"Vous avez vu le communiqué de presse de monsieur Picci et il semble que lui et madame Kaltenborn ont des vues différentes sur la manière de gérer l’équipe. Nous ne devons pas oublier que nous sommes une équipe de course qui emploie 350 personnes mais je ne peux pas vous en dire plus car je n’ai pas été impliqué dans ce processus" explique Zehnder.

"Jorg Zander et moi-même avons été chargés de gérer l’équipe ce week-end mais c’est temporaire. Cela ne change pas grand chose à notre rôle car il nous faut toujours gérer deux voitures, c’est simplement une quantité supplémentaire de présence médiatique pour moi".

Zehnder confirme qu’il y a "plusieurs candidats" pour le rôle anciennement tenu par Kaltenborn, alors que les échos de paddock prêtent un intérêt de l’équipe pour Fred Vasseur et Colin Kolles.

Vasseur aurait même été annoncé comme nouveau directeur d’équipe par Picci dans la presse suisse mais cela n’a pas été confirmé. "Nous discutons bien avec Vasseur, il est venu à notre usine, mais il n’y a rien de signé," a d’ailleurs clarifié Picci ce matin.

L’équipe a signé avec Honda pour 2018, en dépit des catastrophiques performances du motoriste japonais, et Zehnder confirme que les deux entités sont déjà à pied d’oeuvre en vue de leur collaboration future.

"Nous avons commencé sur le projet et il y a un échange d’informations sur l’aspect logistique, sur celui des réglages et sur les garages. Il faut organiser les ordinateurs et ce genre de choses, donc le travail a déjà commencé".