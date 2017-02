Après le retentissent succès du Monte Carlo, l’équipe M-Sport a encore compensé les légères faiblesses de sa Ford Fiesta par le réalisme et le sens de la course de ses deux pilotes. Ott Tänak a parfaitement géré son rallye et a su assurer en toute fin d’épreuve pour aller signer son deuxième podium et égaler son meilleur résultat en rallye avec une deuxième place.

"Notre week-end a été très bon, j’ai découvert ce qu’impliquait d’ouvrir la route vendredi mais les conditions étaient ensuite plus équilibrées et nous avons augmenté notre rythme" analyse l’Estonien. "Je suis heureux de ce que nous avons accompli ce week-end, ça nous a donné confiance. Nous savions aujourd’hui que Jari Matti serait difficile à battre. Au début de la première spéciale, nous n’avions pas le même ressenti qu’hier".

"C’était un peu décevant mais en même temps, nous savions que nous étions forcés de nous contenter de cette deuxième place, ce qui me rend toutefois heureux. C’est un très bon début de saison et je me sens très bien au volant. Nous avons une bonne voiture qui gagnera à être développée et bien qu’il y ait du travail, nous sommes prêts à tout donner au Mexique le mois prochain".

Sébastien Ogier n’a pas semblé aussi à l’aise qu’au Monte Carlo et n’a pas réussi à trouver un rythme similaire à celui de son équipier. Alors qu’il ne pointait qu’à seize secondes de Latvala ce matin, il a commis une erreur inhabituelle dès le premier virage et a décidé d’assurer la troisième place et de récupérer quelques points supplémentaires dans la Power Stage.

"Le week-end n’a pas été simple, donc c’est bien d’être sur le podium à la fin du rallye" tempère le Français. "C’était très difficile mais il faut voir les points positifs, nous marquons de bons points. Je n’ai pas eu la chance de me battre pour autre chose aujourd’hui car j’ai fait une erreur idiote. Dans le premier virage, 50 mètres après le départ de la spéciale, nous avons touché un tas de neige à l’intérieur et fait un tête à queue. Je savais que je ne pourrais pas faire mieux par la suite mais nous pouvons être satisfaits".

"Nous savions au début de la saison que nous n’avions pas une préparation équivalente à celle de nos rivaux, nous avons encore besoin de temps pour trouver le parfait équilibre avec la voiture mais les résultats enregistrés jusqu’ici sont très encourageants. Nous avons encore du travail mais notre rythme est bon et nous avons très bien démarré la saison".

Malcolm Wilson est le premier à établir un bilan positif en ce début de saison puisque lors des deux premiers rallyes, ses deux pilotes ont terminé sur le podium. Les deux hommes sont deuxième et troisième du classement général et M-Sport est en tête du championnat des constructeurs.

"Deux rallyes et deux doubles podiums, c’est un résultat incroyable pour l’équipe qui prouve que notre Fiesta est une très bonne voiture. Nous avons augmenté notre avance au championnat constructeurs et le début de saison a été très bon. Cette bonne dynamique se développe dans l’équipe à chaque épreuve".

"Nous allons sur les rallyes en sachant que nous avons le potentiel pour viser un podium, ce qui aide grandement à avoir confiance. Inutile de dire que nous sommes ravis des résultats de ce week-end et que nous avons hâte de recommencer au Mexique dans trois semaines" conclut Wilson.