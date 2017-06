Fernando Alonso semble plus que jamais envisager son départ de McLaren. Le pilote espagnol a d’ailleurs laissé entendre que des choses se tramaient en expliquant que son week-end se passait très bien, alors que sa McLaren l’a lâché vendredi et qu’il a écopé de 40 places de pénalité sur la grille.

Ses déclarations ont évidemment fait écho au fait que, comme nous vous le rapportions plus tôt, Flavio Briatore, qui supervise toujours sa carrière, a été vu en train de manger avec Toto Wolff. L’Autrichien confirme que les deux hommes ont abordé le sujet du pilote.

"Quand vous mangez avec Flavio, la conversation atterrit inévitablement sur Fernando Alonso !" plaisante Wolff ce matin dans le paddock de Bakou.

"Mais, comme je l’ai souvent dit, nous sommes satisfaits de nos deux pilotes et nous ne voyons pas de raison de changer, donc, je le répète, il n’y a pas de discussion au sujet d’un contrat pour Alonso".

Du côté de l’Espagnol et de son management, l’heure est encore à la relativisation de ces bruits, comme appuie Flavio Briatore : "On me pose toujours des questions au sujet de l’avenir de Fernando mais ce n’est pas le moment. Son futur est pour le moment chez McLaren. Il montre actuellement qu’il pilote à son meilleur niveau, c’est certain".

Une affirmation que Fernando Alonso confirme sans hésitation : "Ces nouvelles voitures sont faites sur mesure pour moi. Je pense que l’écart avec mon équipier veut tout dire. Stoffel Vandoorne est une bonne référence, n’a-t-il pas remporté toutes les catégories dans lesquelles il a roulé ?"

"Je pense que c’est un peu un fantasme" poursuit l’Espagnol au sujet des rumeurs le liant à Mercedes. "J’étudierai mes options durant l’été et j’essaierai de prendre la meilleure décision pour me mettre dans la position de remporter des courses".

Mercedes n’est pas la seule équipe avec laquelle l’entourage d’Alonso discute puisque son manager, Luis Garcia Abad, a été vu dans le motorhome de Renault, en discussions avec Abiteboul et Prost. Bien que l’équipe française a assuré ne pas pouvoir donner une voiture victorieuse au pilote en 2018, elle serait pour le moment une meilleure alternative que la catastrophique McLaren Honda qu’il pilote.