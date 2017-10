Cette saison, à Bakou ou encore à Singapour, Sebastian Vettel a paru réagir de manière trop émotive, en allant tamponner la voiture de Lewis Hamilton ou en prenant trop de risques au départ, quitte à sacrifier ses chances d’être champion.

Au Mexique encore, l’an dernier, il avait lancé un fameux « Fuck off Charlie » à destination du directeur de course de la FIA.

Daniel Ricciardo a bien connu Sebastian Vettel chez Red Bull en 2014 et il est donc idéalement placé pour juger du caractère de l’Allemand. Comment expliquer que le pilote Ferrari ait le sang chaud ?

« J’ai passé une année avec lui et c’était seulement une année… et une année passe vite. De ce que j’ai vu, à un moment donné, à chaud, il peut être assez réactif ou émotionnel. Mais une fois passé ce pic d’adrénaline, son approche est assez bonne. »

« C’est un peu comme à Mexico l’an dernier, à la radio : dans un premier temps, il était assez émotif, mais après, c’était réglé. Il est d’abord assez émotionnel, mais l’émotion provient de sa passion. Il est l’un des gars les plus passionnés sur la grille. Je sais qu’il vit la F1 peut-être de manière plus intense que nous d’une certaine façon, et je pense que c’est ce qui explique ses réactions.

« Chaque fois que je l’ai battu en 2014, je suis sûr qu’il était dégoûté après l’arrivée, mais quand nous parlions avec les ingénieurs après-coup, il me serrait toujours la main, et il me félicitait. Donc une fois que l’adrénaline redescend, son approche est assez solide. Une fois que les événements sont finis, il est assez éduqué, probablement plus que moi. »