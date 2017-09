Le Conseil Mondial de la FIA n’a pas validé, comme c’était pourtant attendu, l’échange de dates entre les Grands Prix de Chine et de Bahreïn.

Sean Bratches, le directeurs commercial de la Formule 1, se révèle pourtant confiant qu’un accord pourra être trouvé.

La Chine souhaite déplacer sa course d’une semaine à cause des vacances et de certains évènements religieux (l’équivalent de la fête des morts).

"Nous essayons de tenir compte pour les évènements mondiaux de ce qu’il se passe en local, des vacances religieuses, etc... pour nous assurer que les fans ont le maximum d’opportunités pour assister aux Grands Prix," explique-t-il à Reuters.

"Nous discutons avec les deux, Chine et Bahreïn, pour voir si nous pouvons trouver une solution avec un accord mutuel. Cela devrait arriver, c’est en bonne voie."

Il y a aussi, en jeu, un nouveau contrat avec le Grand Prix de Chine.

"Nous sommes très optimistes quant à la prolongation du contrat, comme nous l’avons réussi avec Singapour la semaine passée."

Le calendrier final n’a donc pas été publié hier. Il le sera donc le 6 décembre, lors du dernier Conseil Mondial de la FIA qui se tiendra à Paris.