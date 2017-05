Carlos Sainz conduit pour Toro Rosso depuis maintenant trois saisons. Or, jamais un pilote n’est resté quatre saisons dans l’écurie italienne… Cependant, pour l’Espagnol, l’horizon chez Red Bull semble bouché puisque Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont jeunes et donnent entière satisfaction.

Pilote particulièrement prometteur, l’ancien champion de Formule Renault 3.5 jouit d’une réputation flatteuse dans le paddock. Dès l’hiver dernier, Mercedes avait bien contacté Sainz pour sonder ses disponibilités afin de remplacer Nico Rosberg. Mais comme le confirme Toto Wolff, Red Bull garde la mainmise sur son jeune protégé.

« Oui, Carlos est prêt et je l’apprécie, ainsi que sa famille. Carlos est ce qu’il doit être : un pilote moderne, séduisant, intelligent, rapide. Il est un pilote Red Bull et ils essaieront toujours de garder leurs bons pilotes ou de contrôler leurs destins. Et telle est la situation actuelle. »

Toto Wolff sous-entend que la situation contractuelle de Carlos Sainz est particulièrement solide et qu’il ne sera simple pour une écurie – Mercedes, ou Renault – de débaucher l’Espagnol.

Il se trouve justement que Helmut Marko dresse louange sur louange sur son protégé. Dans cette situation, on voit mal comment le responsable de la filière jeunes de Red Bull serait enclin à laisser partir le pilote Toro Rosso…

« Il n’est plus Carlos Sainz junior mais Carlos Sainz, le pilote de F1 » témoigne Marko. « Mais je pense qu’il se développerait encore mieux s’il quittait la ‘zone de protection madrilène’ de son père. Il est toujours comme un jeune oiseau dans son nid. Il est rapide, très rapide, mais doit être constant. Il a fait une erreur stupide à Bahreïn, mais il est jeune, il peut apprendre et se montrer patient. »

Le Dr Marko ne ferme pas néanmoins complètement la porte à un départ, mais y pose des conditions assez strictes.

« Comme je l’ai déjà dit, si une équipe vraiment meilleure que Toro Rosso le voulait, nous pourrions parler. Mais Ferrari n’a pas souhaité avoir Carlos. C’était dans les rêves de Carlos Senior… Donc pour le moment, personne ne nous appelés. Carlos doit se concentrer pour faire le meilleur travail possible et il se développera automatiquement. D’un autre côté, nous avons besoin d’un pilote de réserve et Carlos est notre première option. »

Carlos Sainz pourrait néanmoins être promu dès l’an prochain chez Red Bull si d’aventure Max Verstappen ou Daniel Ricciardo quittaient le navire (pour Ferrari ou Mercedes ?). Le Dr Helmut Marko ne fait pour le moment aucun commentaire.

« Traditionnellement, nous parlons des pilotes après l’été. Il est encore trop tôt. »