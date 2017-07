Selon les contrats en vigueur, la réglementation moteur actuelle doit expirer à la fin de la saison 2020.

Cependant, pour bénéficier plus tôt de moteurs plus bruyants, plus simples et moins chers, la FIA réfléchirait à avancer cette échéance d’une année. Selon les informations récoltées à Spielberg, un accord pourrait ainsi être trouvé entre les motoristes, les équipes et la FIA pour introduire les nouveaux moteurs dès 2020.

Ces moteurs seraient toujours des V6 1.6 litre, mais avec deux turbos au lieu d’un, et un seul KERS pour simplifier les systèmes hybrides si complexes.

Une équipe, et non la moindre, est clairement en faveur de cette option : Red Bull, qui l’a confirmé par la voix du Dr Helmut Marko.

« Nous voulons tout cela nous aussi. Les nouvelles règles devraient aussi stipuler qu’un moteur indépendant puisse être à la fois compétitif et abordable. Nous sommes trop dépendants aujourd’hui [de Renault] et ce n’est pas acceptable pour nous. »

« Liberty Media font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que ces nouvelles règles prévoient cela, avec aussi un soutien financier initial pour les motoristes indépendants. Si nous avons des alternatives pour les moteurs dans le futur, et si nous pouvons choisir avec quel motoriste coopérer, alors, nous ne songerons plus à (menacer de) nous retirer de la F1. »

L’unanimité devrait être requise pour une décision d’une telle importance. Mercedes, qui domine actuellement, y a évidemment plus à perdre que Renault ou Honda.