Willi Weber reproche à la famille de Michael Schumacher de ne pas révéler toute la vérité sur l´état de santé du septuple champion du monde. Depuis que l´ancien pilote de F1 a eu son accident de ski, il y a un peu plus de trois ans, sa famille le protège en ne laissant filtrer que de vagues informations, à de très rares occasions.

Cette prise de position n´est guère appréciée par celui qui a été l´ancien manager de Schumacher.

« Je déplore depuis pas mal de temps que la famille de Schumacher ne dise pas toute la vérité » déclare Weber au magazine Bunte.

« Il est temps de parler franchement aux millions de fans. Mais je me heurte à un mur, mon conseil n´est plus écouté. »

Weber a été une personne qui a beaucoup compté dans la carrière du Kaiser. C´est en effet cet homme qui avait repéré le potentiel de Schumacher en 1988, et qui a contribué à faire de lui la légende qu´il est devenu. L´homme de 74 ans, qui était resté très proche du pilote, se désole de ne plus pouvoir s´entretenir avec lui.

« Lorsque je suis seul à la maison et que le téléphone sonne, j´ai souvent l´espoir que ce soit Michael au bout du fil et qu´il me dit, comme avant, de manière décontractée – Willi, comment ça va ? L´espoir est mort finalement. »