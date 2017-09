La 1ère conférence de presse du jour de la FIA était attendue puisqu’elle réunissait les trois acteurs de l’accident du départ à Singapour : Sebastian Vettel, Max Verstappen et Kimi Raikkonen.

La Fédération a peut-être tenté de relancer les débats mais les pilotes ont plutôt calmé le jeu de leur côté. Il est temps de passer à autre chose, c’est en tout cas ce que pense Sebastian Vettel.

"Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en discuter encore. Quand des choses comme ça arrivent, que pouvez-vous faire ?"

"Si nous avons un problème majeur avec la voiture qui cause ça ou si j’avais fait une énorme erreur, alors l’histoire aurait été différente. S’il y a quelque chose à changer, c’est réagir plus rapidement encore pour être certain que ça n’arrive pas à nouveau."

"Après avoir pris du recul, ce qu’on peut dire c’est que c’est une course, la première, dans laquelle je n’ai pas vu l’arrivée. Cela ne nous aide certainement pas que Lewis Hamilton a marqué beaucoup de points mais c’est ainsi."

Vettel estime qu’il aurait eu plus de mal à accepter un crash plus tard dans la course.

"Les conditions étaient difficiles. Et cela aurait été plus difficile pour moi d’accepter un abandon plus tard dans la course, si j’avais fait une erreur de pilotage."

Les commissaires de la FIA ont jugé qu’il s’agissait d’un incident de course, ce que Max Verstappen et Kimi Raikkonen ont accepté.

"Ca fait partie de la course," ajoute Vettel. "Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive et ça ne sera probablement pas la dernière. Cela ne sert à rien de revenir sur le passé sans cesse. Il vaut mieux dépenser son énergie à aller de l’avant."