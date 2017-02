Pour la première fois depuis 2012, Lewis Hamilton se prépare à une saison en sachant qu’il ne sera pas en compagnie de Nico Rosberg, puisque ce dernier a décidé de prendre sa retraite immédiatement après avoir remporté sa première couronne mondiale.

Mercedes a fait le choix de prendre un pilote accompli, et hormis Fernando Alonso, c’est sûrement le meilleur pilote disponible qui a été désigné en la personne de Valtteri Bottas. Bien qu’on ne sache pas encore ce qu’il vaut dans le rôle d’un vainqueur potentiel, voire d’un candidat au titre, le Finlandais a quelques arguments en sa faveur.

Pourtant, peu semblent croire en la capacité de Bottas à aller chercher Hamilton, ni même à le pousser dans ses derniers retranchements, après que ce dernier ait concédé sa première défaite en quatre saisons face à Rosberg.

Interrogé lors du gala de remise des prix en novembre dernier, Hamilton rassurait sur le fait qu’il chercherait toujours à se dépasser : "Je n’ai jamais eu besoin d’un bon pilote pour repousser mes limites, mais plus il est bon, mieux c’est. Je veux un pilote qui ait des valeurs, et l’équipe a toutefois besoin de deux pilotes qui cherchent leur limite constamment, comme c’est le cas chez Red Bull avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen".

La question ne se posera réellement que si Mercedes domine encore, ou si elle fait au moins partie du haut du panier en 2017, car c’est dans ce cas que Lewis Hamilton devra encore lutter à son meilleur niveau pour récupérer sa couronne.

Pourrait-il avoir un certain blues de Rosberg, dans le cas où Bottas ne serait pas au niveau ? Et même si le Finlandais l’est, Hamilton trouvera-t-il cette motivation supplémentaire liée à la rivalité historique entre les deux hommes qui se côtoyaient depuis le karting ?

A la manière de Niki Lauda et James Hunt, meilleurs ennemis, ou d’Ayrton Senna disant à Alain Prost qu’il allait lui manquer, Hamilton pourrait-il ressentir le vide d’une rivalité qui lui a forcément servi de moteur à un moment ou un autre dans les dernières années ?

C’est probablement le cas, quoiqu’en dise le Britannique ! Bottas pourrait d’ailleurs profiter de cette faille pour faire son trou chez Mercedes et potentiellement prendre le meilleur sur le triple champion du monde.

Si Hamilton arrive a raisonner froidement et à considérer Bottas de la même manière qu’il considérait Rosberg, c’est-à-dire comme la personne première à écraser sur son chemin, le Finlandais aura tout intérêt à réduire sa période d’adaptation et à profiter de sa froideur d’esprit toute scandinave pour espérer résister au Hamilton des grands jours.