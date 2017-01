Le Halo a convaincu la FIA de son utilisé pour protéger la tête des pilotes et le sport doit maintenant décider de son introduction ou non en 2018.

La Fédération souhaite que ce système serve à toutes les monoplaces, mais, du côté des Etats-Unis, l’Indycar a déjà fait savoir qu’elle n’était pas intéressée par ce système.

Pourtant, en 2015, l’ancien pilote de Formule 1 Justin Wilson a été tué lors d’une course d’Indycar par une roue en perdition, qui est venue frapper son casque. C’est d’ailleurs cet accident qui a poussé la FIA à accélérer le développement d’un système de protection de la tête des pilotes.

"Nous ne voyons pas dans le Halo une solution pour nous," lance Mark Miles, le directeur exécutif de la société qui gère l’Indycar.

"Nous avons des ovales avec des virages relevés et vous ne pouvez pas avoir une bonne visibilité avec un tel système. Mais nous sommes très investis dans la recherche d’une bonne protection pour la tête de nos pilotes et le travail se poursuit."

"Nous sommes plus enclins à introduire une sorte de petit parebrise plutôt qu’un Halo," ajoute-t-il.

Cette idée de parebrise ou de verrière type cockpit d’avion de chasse "n’est pas une idée morte" selon le directeur de la sécurité de la FIA, Laurent Mekies.

"Techniquement c’est possible. Mais nous attendons la décision finale concernant le Halo de la part des équipes. A moins qu’elles ne veuillent une verrière ou un système hybride entre le Halo et la verrière, qui serait plus esthétique."