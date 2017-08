Avec les Formule 1 de cette année, bien plus performantes, l’Eau Rouge ne sera plus du tout un défi pour les pilotes.

C’est l’avis de Max Verstappen qui s’exprimait aujourd’hui devant les médias en Belgique.

"On peut passer à fond les yeux fermés. Il y a quelques années, ce virage était plus dangereux, maintenant il y a plus de dégagements également. Mais ça reste un virage très sympa à prendre avec une Formule 1," déclare le pilote Red Bull.

"Je préfère donc le 2e secteur, avec Pouhon, Fagnes, Stavelot... beaucoup de virages rapides qui se succèdent. Pour moi ce sont les plus beaux virages maintenant. L’Eau Rouge c’est très sympa mais c’est facilement à fond maintenant."

Felipe Massa, présent à la conférence, est d’accord avec son collègue.

"L’Eau Rouge ne sera plus un virage très intéressant parce qu’il sera trop facile, pour tous les pilotes et toutes les voitures. Ce sera presque comme une ligne droite."

"Je trouve aussi que le 2e secteur sera assez intéressant. Beaucoup de virages rapides, de changements de direction. Ca donnera un bon sentiment à tout le monde, un peu comme à Silverstone."