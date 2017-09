Charlie Whiting a récemment inspecté, de manière informelle, le circuit de Buenos Aires, qui a accueilli la Formule 1 jusqu’en 1998.

Le directeur de course de la FIA a ainsi estimé l’ampleur des travaux à faire pour qu’un Grand Prix puisse un jour revenir en Argentine, et conseillé les promoteurs sur les actions à mener.

Sa visite semble avoir eu un impact positif puisqu’il pourrait y avoir un retour dès 2019 de la Formule 1 dans ce pays d’Amérique du Sud.

"J’y suis allé et j’ai depuis écrit un rapport détaillé sur tout ce qui doit être fait," confirme Whiting.

"Maintenant, c’est dans la main des promoteurs. Comme pour tout circuit qui n’a pas accueilli la F1 depuis 20 ans, il y a un certain nombre de choses à faire ou à revoir."

"Le principal c’est de rendre le circuit plus attractif pour les pilotes et plus rapide que ce qu’il était dans les années 90."

Les promoteurs ont fait passer un plan qui aurait satisfait Whiting.

"S’ils peuvent tout faire, alors il pourrait y avoir une course à nouveau là-bas dès 2019."