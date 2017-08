Daniil Kvyat n’a pas vécu un début de saison de tout repos, entre manque de performance et incidents en piste qui l’ont mis dans le radar des commissaires. Le Russe espère inverser la tendance après la pause estivale, lorsque débutera la deuxième partie de saison, malgré un sursis quant à une éventuelle pénalité.

"Le début de saison était prometteur" reconnaît-il. "Nous avons d’ailleurs eu plusieurs week-ends prometteurs mais nous n’avons pas réussi à en profiter."

"Il y a eu des problèmes techniques et j’ai eu des incidents lors du premier tour à deux reprises, ce qui m’a empêché de marquer plus de points. Nous avons eu des problèmes mineurs qui ont coûté cher".

"Dans des situations comme celles-ci, il faut être patient. Tôt ou tard, le résultat viendra car nous en avons les moyens. Il faut continuer à travailler et à réussir des qualifications et des courses plus propres, et la récompense sera là. Tout est sous contrôle, il faut que je me fasse plaisir dans ce que je fais, c’est la recette".

Conscient qu’il n’aura pas éternellement la chance de progresser, après une saison 2016 désastreuse, Kvyat est déterminé à ne pas perdre de temps et à se reprendre dès le prochain Grand Prix, à Spa-Francorchamps.

"Je pense que nous avons une bonne chance de nous montrer au niveau à Spa. Ce sera un peu plus dur à Monza car la vitesse en ligne droite n’est pas notre point fort. Mais par la suite, nous serons sûrement performants à Singapour, au Japon et en Malaisie. Notre voiture est meilleure sur les circuits lents et de freinage, nous continuons à la développer mais nos rivaux font des progrès aussi, donc chaque circuit présente ses chances" conclut-il.