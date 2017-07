Daniil Kvyat ne verrait pas d’un mauvais œil de poursuivre sa collaboration avec Toro Rosso en 2018, bien que l’équipe B de Red Bull ne représente pas franchement une grosse perspective d’évolution. Mais le Russe est heureux de la considération que lui portent ses patrons et aimerait en savoir plus sur leurs intentions.

"Tout d’abord, j’apprécie les gentils mots de Christian" explique Kvyat. "Je ne vois aucune raison de ne pas coopérer mais je veux des réponses". En effet, les dernières rumeurs prêtent à Toro Rosso l’envie de se lier à Honda et Kvyat aimerait savoir ce qu’il en serait.

"S’ils ont des plans, je veux les connaître dès que possible car à ce stade de la saison, on commence à vouloir savoir ce que nous réserve l’avenir. Ce serait génial d’en savoir plus dès que possible mais je ne vois pas de raison de ne pas continuer à travailler ensemble. Je pense qu’ils réalisent que plus un pilote connaît son avenir tôt, plus il se concentrera sur ses performances".