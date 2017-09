Toro Rosso a fini par se réjouir avec la 4e place de Carlos Sainz mais les visages étaient très fermés lorsque Daniil Kvyat a planté sa STR12 dans le mur à Singapour.

Le pilote russe de Toro Rosso ne s’explique pas cet accident au 11e tour, alors que la piste était encore très humide.

"Je pense que vous avez tout vu à la télévision. J’ai bloqué ma roue avant intérieure et j’ai tiré tout droit. Je venais de passer Magnussen, j’ai pu attaquer un peu plus. Mais je ne m’attendais pas à ce que cela se passe comme ça. Je ne comprends pas. Je n’ai pas freiné beaucoup plus tard ou quelque chose comme ça," explique Kvyat.

"Je n’ai même pas essayé de chercher la limite," ajoute-t-il. "C’est ça qui est décevant. Les conditions étaient normales pour une course urbaine sous la pluie. Ce sont les conditions habituelles. Ni pire, ni mieux qu’à Monaco. Rien de spécial... alors je ne comprends pas."

"Il suffit de bloquer la roue avant intérieure, et lorsque cela se produit, vous ne maîtrisez plus la situation. Un tel résultat est décevant, mais parfois ça arrive. Mais je peux dire que je n’ai pas essayé d’attaquer de manière trop agressive."