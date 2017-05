Daniil Kvyat avait bon espoir de rejoindre son équipier Carlos Sainz en Q3 aujourd’hui, mais les drapeaux jaunes en fin de Q2 (sortie de piste de Vandoorne) ont mis fin à ses espoirs.

Kvyat est bien sûr déçu, mais les pénalités infligées aux pilotes McLaren - pour des raisons différentes - font gagner deux places au Russe et cela lui redonne un moral tout neuf.

"J’ai eu de la malchance avec l’accident qui est survenu lors des derniers instants de la Q2 et c’était très frustrant," déclare Daniil Kvyat. "Nos performances étaient prometteuses depuis le début du week-end et c’est donc dommage d’avoir raté la Q3. Finalement, grâce aux pénalités infligées à d’autres pilotes, je vais prendre le départ depuis la 9e place et j’ai donc de bonnes chances de terminer la course dans la zone des points."

"Je sais que ce circuit est très différent, mais à Barcelone, je suis parti depuis la dernière place et je suis remonté jusque dans le top 10. Je ne pense donc pas que notre situation est mauvaise ici. Il ne faut pas être déçu, nous devons continuer à travailler ce soir afin de bien préparer la course. J’espère que nous pourrons marquer de bons points demain. Tout peut arriver ici à Monaco," ajoute le pilote russe.