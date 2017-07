Daniil Kvyat restera-t-il une saison de plus chez Toro Rosso ? Le Russe souhaite en tout cas prolonger l’aventure avec la petite Scuderia une saison de plus l’an prochain, même si ses dernières courses ont été très compliquées, avec notamment un accrochage avec son propre coéquipier à Silverstone.

« Pour le moment, de ce que j’ai entendu, je patiente, et j’attends la décision de Red Bull. Je ne vois pas pourquoi je voudrais quitter Toro Rosso. Je crois toujours que je veux faire partie de ce projet et je crois toujours dans le potentiel de cette équipe. Je crois que ça peut valoir le coup. Je suis toujours très jeune, j’ai du temps, donc ça ne sert à rien d’ennuyer Red Bull en les poussant pour qu’ils prennent une décision. »

Le Russe est certain que la situation se décantera – positivement – dans les prochaines semaines pour lui.

« Je crois que ce sera le cas assez bientôt, pour être honnête. Le moment où nous saurons pour 2018 n’est plus très loin. Si cela arrive avant la pause estivale, c’est mieux. Mais sinon, je ne m’inquièterai pas pendant mes vacances. Il y a une date dans mon contrat, date à laquelle le management doit se décider. Red Bull tente toujours d’informer ses pilotes le plus tôt possible. »

A trois points d’une suspension de course, Daniil Kvyat pourrait tout à fait rester sur la touche pendant un Grand Prix s’il commet une nouvelle bévue. Dans ce cas-là, Pierre Gasly serait appelé par Toro Rosso pour le remplacer lors d’un Grand Prix, et ce pourrait être le début de la fin pour Kvyat. Le Russe, pourtant, assure ne pas se sentir sous pression.

« Je ne sens plus aucune pression, d’abord parce que mes accidents ont eu des causes différentes. Au bout du compte, vous ne changez pas votre approche, nous faisons la course, nous ne voulons pas simplement éviter des collisions. Lors des deux dernières courses, il y a eu quelques problèmes, et quand vous commencez à pousser un peu, ça ne finit jamais bien. Normalement, après deux courses comme ça, vous respirez un bon coup et vous continuez. »

« Vettel a aussi pris neuf points de pénalité sur son permis, et tout ça ne fait pas onze points. Donc vous pouvez continuer et faire votre travail. Ce n’est pas quelque chose qui m’ennuie, absolument pas. »

Franz Tost, après l’incident de Silverstone, a tiré les oreilles de ses deux pilotes et Daniil Kvyat semble au moins avoir compris le message : plus d’incident entre les deux monoplaces sœurs, même si leurs occupants se détestent cordialement entre eux !

« Il n’y a pas eu de réunion après Silverstone, simplement une demande de l’équipe, à lui et à moi. Nous sommes libres de faire la course, mais les deux voitures doivent finir le Grand Prix. C’est la seule recommandation que nous avons reçue. Et je ne me soucie pas du reste. »