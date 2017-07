Daniil Kvyat a été reconnu coupable de l’accident au départ par les commissaires de la FIA.

Le pilote Toro Rosso a écopé d’un drive through en course pour avoir loupé son freinage à l’abord du premier virage. Le Russe a tapé l’arrière de la McLaren de Fernando Alonso, qui a été elle-même envoyée sur la Red Bull de Max Verstappen.

Après l’arrivée, Kvyat a appris qu’il avait deux points de pénalité en plus sur sa licence, soit 7 au total sur les 12 derniers mois.

Et pourtant, Kvyat conteste sa responsabilité. Selon lui Alonso a freiné trop tôt.

"Je ne pouvais pas voir grand chose de ce qui se passait devant moi. J’ai vu que Verstappen avait un problème et Alonso a réagi à ça. Il l’a vu mais moi seulement après."

"Alonso a donc freiné plus tôt alors que j’ai freiné là où était ma référence habituelle. Avec la marge de Fernando et mon freinage... j’ai essayé de corriger, j’ai bloqué les roues et vous priez pour que ça passe. Mais il y a eu une collision, c’est aussi simple que ça."