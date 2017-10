Daniil Kvyat a admis qu’il ne savait pas s’il roulerait lors de la fin de la saison chez Toro Rosso.

Quand Pierre Gasly reviendra, le Russe pourrait laisser sa place à Brendon Hartley, qui remplace le Français pour cette course.

"Je ne sais rien," reconnait le Russe.

"Comme je l’ai dit j’attends des clarifications de la part de Red Bull sur mon sort. J’ai un contrat de deux ans encore, je vais me concentrer sur cette course. Et ce qui arrivera, arrivera. Ils décident mais je compte bien montrer que je suis capable de faire le travail."

"Je ne vois pas de drame dans ma situation," ajoute Kvyat, lorsqu’on lui dit que Red Bull pourrait aussi se séparer de lui avant la fin de son contrat.

"J’ai des idées mais je ne veux pas en parler. Si ça arrive, ça ne sera pas la fin de ma carrière, ou une catastrophe ou quelque chose du genre. Mais avoir un plan B ou un plan C pourrait toujours être utile."

Pour ajouter aux déboires de Kvyat, il ne roulera pas lors des essais libres 1 aujourd’hui : Sean Gelael est de retour et la priorité va, bien entendu, aux débuts de Brendon Hartley.