Daniil Kvyat envisage la suite de sa carrière en Formule 1 avec confiance, malgré une saison très difficile en 2016. Le Russe ne sait toutefois pas encore où celle-ci le mènera, mais probablement pas dans un baquet Red Bull Racing.

Kvyat, qui a eu sa chance dans l’équipe autrichienne, ne devrait pas en avoir une deuxième et il semble en avoir déjà conscience.

"J’ai mis de côté tout ce qui s’est passé l’an dernier et je ne compte pas le ressortir avant d’en avoir besoin," déclare le pilote Toro Rosso.

"J’ai voulu faire le vide dans ma tête pour bien me préparer à cette saison. Mon but reste toujours d’être champion du monde un jour."

"Je ne sais pas quand, ni avec quelle équipe. Mais je veux prouver que je mérite d’avoir une voiture assez bonne pour viser le titre mondial. Quelle équipe me la fournira ? C’est une autre histoire. Il est trop tôt pour en parler."

"Je suis maintenant avec Toro Rosso et je veux me donner à 100%. C’est ce que je vais faire cette année et je compte en profiter."